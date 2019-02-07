حمدان بن راشد يحضر أفراح بالرهيف والشعالي

المصدر: دبي - وام

حضر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات حفل الاستقبال الذي أقامه علي محمد بالرهيف لمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة حمد بن حسين الشعالي.

وحضر الحفل الذي أقيم في قلعة الرمال للاحتفالات على طريق دبي العين عصر أمس عدد من الشيوخ وأعيان البلاد وأقارب وذوي العروسين. وبارك سموهم للعروسين وذويهما زفافهما الميمون متمنين للعروسين حياة زوجية سعيدة.