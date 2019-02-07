القطامي: قطعنا شوطاً في تطوير سياسات القطاع الخاص

المصدر: دبي ـــ البيان

أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن الهيئة قطعت شوطاً مهماً على طريق تطوير سياسات ولوائح ونظم القطاع الصحي الخاص في دبي، الذي تعده شريكاً استراتيجياً لها، وتعمل دائماً على تمكينه من النمو والتوسع ضمن تسهيلات ومحفزات استثمارية مثالية، بما يزيد من القدرات التنافسية، ويوفر باقة من الخدمات الطبية والخيارات المتعددة أمام أفراد المجتمع، وخاصة المرضى منهم.

وذكر معاليه أن الهيئة لا تدخر وسعاً في سبيل توفير المناخ الذي يشجع على جذب المزيد من المستشفيات والمراكز الطبية العالمية ومتعددة الجنسيات إلى دبي والانضمام إلى سلسلة المؤسسات الصحية التي تتخذ من مدينة دبي مقراً لها، وتعمل من أجل تعزيز جودة الحياة.

جاء ذلك خلال تكريم معاليه أعضاء لجنة الممارسات الطبية في قطاع التنظيم الصحي بالهيئة، من الأطباء والمتخصصين والإداريين، وذلك في حضور الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي للقطاع، وعدد من المديرين التنفيذيين للمستشفيات والمسؤولين.

ولفت معاليه إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة الممارسات الطبية من أجل تطبيق أعلى معايير واشتراطات الحوكمة، وخاصة ما تقوم به اللجنة من المتابعات المستمرة لمجمل الممارسات الطبية والمهنية المتبعة في المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية الخاصة، كما ثمن حرص اللجنة على رفع معدلات الأمان الصحي للمرضى في القطاع الخاص، مؤكداً أن سلامة المرضى والحفاظ على حياتهم ورعايتهم التامة، تمثل أولوية قصوى لهيئة الصحة بدبي.

وقال معالي القطامي إن الهيئة تزخر بكفاءات طبية وإدارية تثق في قدراتها وخبرتها وحرصها على خدمة الناس، وأنها تنظر إلى كل العاملين بكل تقدير.