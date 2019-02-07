الأحد.. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن

المصدر: دبي - البيان

أكملت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، استعداداتها التنظيمية للتصفيات النهائية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها العشرين التي ستقام خلال الفترة من 10 إلى 19 فبراير الجاري.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن المسابقة شهدت في تصفياتها المبدئية مشاركة أكثر من 210 متسابقين من الذكور و244 من الإناث من المواطنين والمقيمين من حفظة كتاب الله في كافة فروعها.

وأوضح بوملحة أن التصفيات المبدئية للدورة العشرين شهدت تنافسا كبيرا ومستويات متميزة للحفظة وتأهل للمسابقة النهائية 12 متسابقا من الذكور و12 من الإناث للفرع الأول وهو حفظ القرآن الكريم كاملا، أما فرع 20 جزءا فقد تأهل 13 من الذكور و14 من الإناث وفرع عشرة أجزاء تأهل 14 من الذكور و16 من الإناث وفرع خمسة أجزاء للمواطنين فقد تأهل 9 من الذكور و15 من الإناث وفرع خمسة أجزاء للمقيمين ممن لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات تأهل 10 من الذكور و10 من الإناث، أما فرع ثلاثة أجزاء للمواطنين الذين لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات فقد تأهل 5 من الذكور و19 من الإناث، أما الفرع السابع جزء عم وهو خاص بالمسلمين الجدد فقد تأهل 2 من الذكور و2 من الإناث.

ولفت إلى أن اللجنة المنظمة للجائزة انتهت من تشكيل لجنة التحكيم الخاصة بفئة الذكور وستضم في عضويتها كلاً من فضيلة الشيخ عبدالله محمد الأنصاري، وفضيلة الشيخ إبراهيم جاسم المنصوري، وفضيلة الشيخ عمر محمد عبدالرحيم البنا، وفضيلة الشيخ مانع عبدالله النهدي، وفضيلة الشيخ محمد سليمان الأهدل، في حين تضم لجنة التحكيم الخاصة بالإناث في عضويتها كلاً من خولة حسن الحمادي، وفاطمة عبدالعزيز إبراهيم، وفهيمة عاشور عوض، وزينب محمد المختار الأمين، وابتسام هائل غيلان.

وذكر أن المسابقة النهائية للإناث ستقام بمقر جمعية النهضة النسائية بدبي، بينما تقام مسابقة الذكور بمقر الجائزة بمنطقة الممزر.