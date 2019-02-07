الإمارات وباكستان تبحثان التعاون في مجالات العمل

المصدر: دبي - البيان

التقى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، سيد ذو الفقار عباس بخاري المساعد الخاص لرئيس وزراء باكستان لشؤون الباكستانيين المغتربين وتطوير الموارد البشرية.واستعراض اللقاء الخطط والسياسات الاستراتيجية والرؤية التي تبنتها الدولة في إطار استشراف مستقبل العمل والسعي نحو تطوير مهارات العاملين في سوق العمل في الدولة في المرحلة الراهنة والمستقبلية وتلبية احتياجات السوق من العاملين الماهرين، بما ينسجم مع تحول اقتصاد الدولة إلى الاقتصادي المعرفي التنافسي.

وتطرق اللقاء إلى دور حوار أبوظبي في مجال تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين الدول الأعضاء لتطوير المهارات وتوثيقها والاعتراف المتبادل بها من قبل حكومات الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، وذلك بما ينسجم مع السياسات الوطنية للدول الأعضاء.