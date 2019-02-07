سيف بن زايد يبحث التعاون مع بلغاريا

المصدر: أبوظبي - وام

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أول من أمس سوتير تساتساروف النائب العام بجمهورية بلغاريا، وملادين مارينوف وزير الداخلية البلغاري. وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في هذه المجالات.

حضور

حضر اللقاء بوجدان كولاروف سفير جمهورية بلغاريا لدى الدولة، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعميد سعيد عبدالله بن توير السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية والعميد عبد العزيز الأحمد نائب مدير عام الشرطة الجنائية بوزارة الداخلية وعدد من الضباط.