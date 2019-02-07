رأس الخيمة تتجهز بمهرجان الكورنيش

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكدت لجنة رأس الخيمة للمبادرات الوطنية السنوية استكمال استعدادات الإمارة لاحتضان وتنظيم (شهر الإمارات للابتكار)، في إطار فعاليات الشهر على مستوى الدولة، خلال اجتماع عقدته اللجنة مع الجهات الحكومية، الاتحادية والمحلية، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص من شركائها، بهدف متابعة الاستعدادات النهائية لفعاليات الشهر، الذي تستضيفه كل إمارة مدة أسبوع.

حيث يحط الرحال في رأس الخيمة، خلال الفترة من 15 حتى 21 من فبراير من العام الحالي 2019، وأعلنت اللجنة عن فعاليات أسبوع الابتكار، وأبرزها «مهرجان الكورنيش الابتكاري»، حيث يمثل الفعالية الرئيسة، وهو عبارة عن بانوراما تحمل مشهداً عاماً ومتنوعاً وثرياً عن مفهوم ودلالات وقيم الابتكار.

كما سلطت أجندة الاجتماع الضوء على الفعاليات الرئيسة للحدث في رأس الخيمة، التي ستقام هذا العام في كورنيش القواسم، في قلب مدينة رأس الخيمة، وشددت اللجنة خلاله على تنفيذ خطط عمل الجهات الحكومية المشاركة، والاستعداد الكامل للحدث، نحو نشر ثقافة الابتكار بين العامة من الجمهور.

ويتوزع المهرجان بين فعاليات فرعية عدة، وتتضمن فعاليات الأسبوع أيضاً العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة الأخرى، التي تناسب الشرائح المجتمعية المختلفة، ومن أبرزها «كرنفال رأس الخيمة البيئي»، ورحلة الابتكار، وفرسان المستقبل، وغيرها الكثير، احتفاء بالحدث، وتعزيزاً لأهدافه الوطنية التنموية والعلمية.

استعدادات

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة، رئيس لجنة الإمارة للمبادرات الوطنية، خلال الاجتماع، أن رأس الخيمة أطلقت استعداداتها الفعلية للحدث الوطني، في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة.

ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، في سبيل تنظيم فعاليات متميزة ومثمرة ونوعية وذات جدوى وطنية عالية، وخروج المناسبتين بأفضل حلة، لتنعكسا إيجاباً على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، لتتحول إلى برنامج عمل قابل للتطبيق ونتائج ملموسة وواقعية.

جهود

أشار محمد غانم، مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة، رئيس اللجنة الإعلامية لفعاليات «أسبوع الابتكار»، إلى الجهود الحثيثة، التي بذلتها الجهات والمؤسسات المشاركة في الحدث ضمن إمارة رأس الخيمة، مؤكداً حرص اللجنة المنظمة على تقديم فعاليات متميزة، تصب في خدمة الأهداف الوطنية الإستراتيجية من وراء «شهر الابتكار».