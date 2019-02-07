«تنظيم الاتصالات» تطلق «المختبر التفاعلي»

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثلة بمجلس الشباب بالهيئة مبادرة «المختبر التفاعلي للشباب»، وهي إحدى المبادرات الابتكارية، التي تهدف لتفعيل دور الشباب واستثمار قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية في اكتشاف وإيجاد حلول وأفكار، تسهم في تطوير المبادرات الحكومية وعمل قطاع الحكومة الذكية.

وتأتي هذه المبادرة إحدى الفعاليات المصاحبة لهاكاثون الإمارات، الفعالية الأبرز في شهر الإمارات للابتكار2019، حيث شهدت جامعة خليفة أبوظبي التجربة الأولى لجلسات المختبر التفاعلي للشباب، بمشاركة أعضاء مجلس أبوظبي للشباب ومجموعة متميزة من الشباب الإماراتيين.

تمكين الشباب

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «حرصت دولة الإمارات منذ نشأتها على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، والعمل على خلق الفرص والمبادرات، التي تضمن الاستفادة من طاقاتهم في مختلف المجالات، وصقل مهاراتهم من خلال توفير البرامج التدريبية، التي يقدمها أفضل الخبراء والباحثين في مختلف الصعد، فالشباب هم القادرون على تغيير العالم نحو الأفضل، ونسعى اليوم لأن نطور استراتيجياتنا وخططنا بما ينسجم مع نهج التفكير المستقبلي لدى الشباب».

وأشار إلى أن الشباب يملكون من الطاقات والإمكانات ما يمكنهم من تسريع وتيرة الإنجاز، والوصول إلى الأهداف بوقت قياسي، وأضاف: «نؤمن في دولة الإمارات بأن الإنجازات لا تتحقق إلا بتضافر الخبرة مع روح الشباب، ومن هنا حرصت دولتنا الحبيبة في كل الهيئات والإدارات والمؤسسات الحكومية على خلق توليفة متجانسة تضم موظفين لديهم مخزون كبير من الخبرات.

وشباباً يملكون الطاقة والدافع والحماس للمضي قدماً، فكانت هذه الإنجازات التي ترونها اليوم على أرض الواقع، ونحن في الإمارات بأمس الحاجة لطاقات شبابنا لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، نطمح لتحقيق رؤية الإمارات 2021، مسترشدين بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ومستندين إلى خبرات كبار المواطنين والموظفين، ومتسلحين بعزيمة وقدرات شبابنا الإماراتي الفذ».

تطوير السياسات

بدوره، قال عمار سيف الشامسي رئيس مجلس الشباب في الهيئة: «تهدف مبادرة مختبر الشباب التفاعلي إلى تعزيز دور الشباب ووضعهم ضمن عملية اتخاذ القرارات وتطوير السياسات، وذلك بطريقة تفاعلية تقوم على طرح إشكالية أو قضية معينة، تليها عملية عصف ذهبي».

تعميم

أشار عمار الشامسي إلى أنه في حال نجاح فكرة المختبر التفاعلي للشباب على صعيد الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، سيُعمل على تعميمها بين مجالس الشباب المؤسسية، وصولاً لأن تعمم على مستوى الدولة.