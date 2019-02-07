إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم وتدهور صهريج بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين ثلاث مركبات وبين مركبة وصهريج محروقات، مما أدى إلى تدهورها وسط الطريق وانحرافها وصدمها لدورية شرطة كانت متوقفة على كتف الطريق بعد انتهاء طاقمها من تأمين حادث سابق.

أدى الحادث، الذي وقع على طريق العين - أبوظبي في منطقة الخزنة، إلى إصابة 3 أشخاص، صُنّفت إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى المفرق بأبوظبي، لتلقي العلاج اللازم لهم.

وأفاد المقدم محسن المنصوري، مدير مرور منطقة العين بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، بأن التحقيقات الأولية أرجعت أسباب الحادث إلى السرعة الزائدة دون مراعاة ظروف الطريق، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات.

ودعا المنصوري قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور، والسرعات المقررة وعدم الانشغال عن الطريق أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، لتجنب وقوع الحوادث المرورية.

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة العين تلقى بلاغاً يفيد بوجود حادث تصادم بين مركبات وتدهور صهريج، وعلى الفور انتقلت الدوريات المختصة، وفرق الدفاع المدني ودوريات الإنقاذ إلى موقع الحادث.