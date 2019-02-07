افتتاح مركز طبي جديد في «برشا هايتس»

المصدر: دبي - البيان

افتتح معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي، وشري فيبول القنصل العام الهندي في دبي، والدكتور مروان الملا مدير إدارة التنظيم الصحي في الهيئة، مركزاً طبياً جديداً تابعاً لمجموعة برايم.

ويعد المركز الطبي الجديد في «برشا هايتس»، مرفقاً صحياً متعدد الاختصاصات، ويوفر مجموعة واسعة من الخدمات. وقال الدكتور جميل أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة برايم للرعاية الصحية: « يتيح التوسّع المستمر في شبكة مراكزنا الطبية استمرارية توفير الخدمات العلاجية، ويساعدنا على الاقتراب أكثر من تحقيق هدفنا الأسمى المتمثل في توفير خدمات الرعاية الصحية المتخصصة والشاملة للجميع وفق أعلى المعايير. ومن شأن مثل هذه المساعي أن تسهم في التأكيد على مهمتنا الرامية إلى توفير الرعاية المتخصصة».