سحب مياه الأمطار من الطرق والساحات في أم القيوين

المصدر: أم القيوين ـــ البيان

واصلت بلدية أم القيوين عملها لإزالة تجمعات المياه الناتجة عن تساقط أمطار الخير التي شهدتها الدولة بشكل كثيف على مدى يومين، حيث تعاونت جميع قطاعات البلدية، بسرعة آنية في مناطق تجمع المياه في الشوارع والطرق والساحات الترابية وكل المناطق الأخرى، حرصاً منها على سلامة أفراد المجتمع، والحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة.

ووضعت بلدية أم القيوين خطة متكاملة للتعامل مع الأمطار الغزيرة، وسحبها على الفور وتوزيعها على نقاط تجمع المياه عبر توفير المعدات والآليات في عدد من الشوارع والطرق والساحات الترابية، حيث واصل عمال البلدية عملهم بجهد وكفاءة في كل المناطق وعلى مدار الساعة، من أجل الحفاظ على سلامة مرتادي الطرق، وتفادياً لأية أضرار يمكن أن تنجم عن تجمعات الأمطار. وأهابت بلدية أم القيوين بجميع أفراد المجتمع ضرورة الالتزام بوسائل السلامة والوقاية، والابتعاد عن تجمعات المياه، والاستمتاع بالأجواء الشتوية الجميلة بحرص وانتباه، والقيادة بحذر وعدم الانشغال عن الطريق بتصوير الأمطار أو المناظر الطبيعية.