إدراج «الفحص الجيني» للمصابات بسرطان الثدي

المصدر: الشارقة - نورا الامير

كشفت اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية عن إدراج «الفحص الجيني» للحالات التي يتم اكتشاف إصابتها بسرطان الثدي، تماشياً مع توجه العالم نحو مزيد من التخصصية في العلاج، وهو ما يعرف بالطب التشخيصي الدقيق، معلنة عن وجود عيادة مصغرة لمرافقة الفرسان البالغ عددهم 150 فارساً وفارسة من المتطوعين، هدفها تقديم الفحوصات الطبية والمساهمة في رفع الوعي لدى أفراد المجتمع.

واستعرضت ريم بن كرم، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية أبرز الإنجازات التي حققتها القافلة بفضل تضافر الجهود حيث قالت إنه تم إجراء 56 ألف فحص سريري و16 ألف فحص الميم وغرام، ومشاركة 1400 فارس متطوع في مبادرة وطنية صحية أهدافها تتلخص في تعزيز ثقافة الفحص المبكر لسرطان الثدي.

بدايات

وتحدثت عن البدايات الأولى لمسيرة الفرسان ودور المؤسسات الإعلامية في تطورها ونجاحها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد صباح أمس في فندق البيت بقلب الشارقة، كشفت خلاله اللجنة العليا المنظمة برنامج مسيرة الفرسان التاسعة، التي تنطلق خلال الفترة من 23 فبراير الجاري وحتى الأول من مارس المقبل، لتجوب بفرسانها وفريقها الطبي إمارات الدولة السبع على مدار سبعة أيام، ابتداء من إمارة الشارقة، حيث ستستقبل العيادات الطبية المراجعين يومياً من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساء.

مشاركون

وشارك في المؤتمر إلى جانب ريم بن كرم الدكتورة سوسن الماضي، مدير عام جمعية أصدقاء مرضى السرطان، رئيس اللجنة الطبية والتوعوية في مسيرة فرسان القافلة الوردية، وبدر الجعيدي، مدير مسيرة فرسان القافلة الوردية، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وجاسم البلوشي، رئيس التميّز المؤسسي في مصرف الشارقة الإسلامي، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الإعلامية والصحفية المحلية والعربية.

وقالت الدكتورة سوسن الماضي: ستبدأ القافلة الوردية هذا العام، في توفير خدمة جديدة تضاف إلى حزمة الخدمات المجانية، التي توفرها للمراجعين، تتمثل في توفير تقنية الفحص الجيني للأشخاص الذين تُكتشف إصابتهم بسرطان الثدي، ويأتي إدراجنا لهذا الفحص تماشياً مع توجه العالم نحو مزيد من التخصصية في العلاج وهو ما يعرف بالطب الشخصي الدقيق. ومن جهته كشف بدري الجعيدي، عن مشاركة أكثر من 150 فارساً وفارسة من مختلف الجنسيات، في مسيرة فرسان القافلة الوردية التاسعة.