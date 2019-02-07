اختتام مؤتمر «استشراف المستقبل» بالتركيز على إنترنت الأشياء

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت أمس أعمال مؤتمر الابتكار واستشراف المستقبل لعام 2019 الذي أقيم برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونظمه مركز وزارة الداخلية للابتكار، ضمن فعاليات الوزارة في شهر الإمارات للابتكار، في فندق روز وود بأبوظبي.

وأشار العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في ختام فعاليات المؤتمر، إلى جهود ودور القائمين على تنظيم الحدث ورعايته ودعمه وأسهموا في نجاحه وتحقيق أهدافه من مسؤولين وشركاء استراتيجيين ومتحدثين وخبراء، مؤكداً أن الاهتمام بالإبداع والابتكار كان وسيبقى محوراً وهدفاً أساسياً في وزارة الداخلية بدولة الإمارات لتحقيق سعادة أبناء شعبها لأنه الثروة الحقيقية ومحور التنمية وصانعها.

وكان المؤتمر قد واصل أعماله في اليوم الثاني حيث عقدت جلسة العمل الأولى وتم خلالها عرض ومناقشة ست أوراق عمل، الأولى حالة دراسية من النمسا بعنوان «أثر الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في التحقيق بالجرائم» قدمتها مانويلا مارشل رئيس الاستراتيجية الجنائية والابتكار في مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية بوزارة الداخلية بالنمسا.

وقدم فابيان غوبوديمون خبير استشراف المستقبل والمدير العام لشركة بروجيكتيف في فرنسا ورقة العمل الثانية وهي عبارة عن عرض دولي لنموذج مبنى على تقنية الفوكا لاستشراف المستقبل. وتناولت ورقة العمل الثالثة موضوع توجيه الابتكار بناء على المهمات لمستقبل العمل الشرطي وهي حالة دراسية من فنلندا قدمتها يوها ليبانين الرئيس التنفيذي لمركز أبحاث ديموس هلسنكي في فنلندا.

وقدم توفي ساليبا الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المختصة في الولايات المتحدة ورقة العمل الرابعة بعنوان «الأتمتة الحكومية لرفع مستوى الأمن». وقدم اياز محمد المدير الإقليمي لشركة pivot3 في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية ورقة العمل الخامسة وهي عبارة عن عرض دولي حول البنية التحتية التكنولوجية الذكية، وتناولت الورقة السادسة والأخيرة موضوع «نظام الابتكار المتقدم في تخطيط الاستشراف» قدمها جابير والجي خبير الابتكار في المملكة المتحدة.