بلدية أبوظبي تُسعد المجتمع بـ83 موقعاً للشواء في الحدائق

المصدر: أبوظبي ـ البيان

وسّعت بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة خارطة انتشار المواقع المخصصة للشواء في حدائق أبوظبي، وذلك ضمن إطار التزامها وسعيها نحو إسعاد المجتمع وتوفير مرافق ترفيهية متكاملة وبخدمات حضارية.ويأتي مشروع رفع عدد الشوايات في الحدائق ضمن الجهود المبذولة من بلدية مركز المدينة لتوفير سبل الترفيه بالحدائق، حيث قامت بلدية مركز المدينة بالعمل على زيادة أعداد الشوايات بكل من حديقة الزعفرانة وحديقة الدلافين.

وبذلك ارتفعت في حديقة الدلافين أعداد الشوايات، حيث تم تركيب 5 إضافية ليصبح العدد الإجمالي بتلك الحديقة 10 شوايات، بالإضافة إلى تركيب 15 شواية جديدة بحديقة الزعفرانة حيث ينتهي هذا المشروع بنهاية الشهر الجاري.

وأكدت البلدية أن العدد الإجمالي للمواقع المخصصة للشواء يصل إلى 83 موقعاً منتشراً في الحدائق العامة بأبوظبي.

ومن هذا المنطلق تهيب بلدية مركز المدينة بمرتادي الحدائق للالتزام بالشواء في تلك المواقع مع المحافظة على نظافة المكان بعد الانتهاء من أعمال الشواء وإلقاء نواتج الشواء في السلال المخصصة لذلك.