صيانة وتأهيل المطبّات الاصطناعية في المنهل والمشرف

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة، مشروعاً استهدف صيانة وتأهيل المطبات الاصطناعية في الأحياء السكنية لمنطقتي المنهل والمشرف في أبوظبي.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار خطة الصيانة الشاملة لمكونات البنية التحتية، وتحقيقاً لهدف وأولوية تتمثل في حرص البلدية على توفير معايير الأمن والسلامة لعابري الطرق والتخفيف من سرعات السيارات داخل الأحياء السكنية.

كما تسعى البلدية من خلال هذه الخدمات إلى رفع نسبة الرضا العام عن خدماتها، وإسعاد المجتمع.

وأكدت بلدية مركز المدينة أن إعادة تأهيل المطبات الاصطناعية جاء أيضاً تلبية لطلبات مباشرة من سكان المنطقتين من خلال مجالس الأحياء السكنية التي تحرص البلدية على حضورها بشكل منهجي كونها تشكل منبراً يمكن من خلاله الاقتراب من متطلبات المجتمع والاستماع إلى اقتراحاتهم واستثمارها في تطوير الخدمات.

وقد اشتمل المشروع على صبغ 70 مطباً في منطقة المنهل، بالإضافة إلى تنفيذ مطب جديد في منطقة المشرف، مما كان له الأثر الإيجابي لدى الأهالي، حيث عبروا عن تقديرهم لجهود البلدية وتجاوبها السريع في تنفيذ متطلباتهم.