استقبال طلبات دعم محدودي الدخل في أبوظبي 24 الجاري

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

تبدأ دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي يوم 24 من الشهر الجاري، في استقبال طلبات دعم الأسر محدودة الدخل، وذلك ضمن برنامج «أبوظبي للدعم الاجتماعي» لتمكين الأسر من تحقيق استقلالها المالي، عبر تحمل نفقاتها الحياتية أو مساعدتها للحصول على فرصة عمل مناسبة، مشيرة في الوقت نفسه بأن التقديم سيكون متاحاً عبر نافذتها الإلكترونية دون الحضور إلى مقر الدائرة.

وكشف مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي خلال المحاضرة التي استضافها مجلس البطين، تحت عنوان «دائرة تنمية المجتمع.. حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع»، بأن الدائرة تعكف حالياً على زيادة عدد المؤسسات التي تعمل تحت مظلتها من 7 مؤسسات إلى 9 مؤسسات.

تحولات

وقال: «إن إمارة أبوظبي شهدت في عام 2007 تحولات كبيرة على مستوى الحكومة المحلية، تمثل في إعادة تشكيل إداراتها وهياكلها، فضلاً عن إنشاء دوائر تشريعية جديدة كان لها الأثر الإيجابي على الحركة التطويرية للإمارة».

مضيفاً «بأن تأسيس دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، يعكس الرؤية الاستشرافية والفكر المستنير لقيادتنا الرشيدة، والتي تضع تطوير المجتمع والارتقاء بجودة حياته وضمان تمكين أفراده، في صدارة أجندتها».

مبادرات

واستعرض مغير خميس الخييلي جانباً من البرامج والمبادرات التي أقرتها الهيئة وآلية تطبيق رؤية الدائرة المتمثلة في «حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع»، موضحاً بأن الدائرة تعمل حالياً على تنفيذ 4 استراتيجيات رئيسية تتعلق بمجالات «الطفولة المبكرة» «وأصحاب الهمم» و«العائلة» و«كبار السن».

توجيهات

وأضاف: توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تؤكد الأهمية التي يحظى بها المواطن الإماراتي، بصفته المحور الأساسي والأولوية القصوى للعملية التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي في مختلف المجالات.