«جمعية الصحفيين» تلقي الضوء على إعلان حرية الإعلام في العالم العربي

نظمت جمعية الصحفيين ندوة «حول إعلان حرية الإعلام في العالم العربي»، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين وذلك في مقرها في دبي.

وتحدث في الندوة جيم بوملحة، عضو الهيئة الإدارية للاتحاد الدولي للصحفيين، ومنير زعرور، مدير السياسات والبرامج في العالم العربي والشرق الأوسط للاتحاد الدولي للصحفيين، وأدار الندوة محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، والتي شارك فيها أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعدد من الصحفيين والإعلاميين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية بالدولة.

وقال محمد الحمادي، إن زيارة وفد الاتحاد الدولي للصحفيين، هي ضمن خطة وأهداف الجمعية للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الصحافة. دبي - البيان

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