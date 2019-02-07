«بلدية الشارقة» تناقش الخطة الاستراتيجية السنوية

المصدر: الشارقة- البيان

عقد فريق الإدارة العليا في بلدية مدينة الشارقة، برئاسة ثابت سالم الطريفي مدير عام البلدية، صباح أمس، في مبنى إدارة المواقف العامة؛ اجتماعاً لمناقشة سير العمل لمختلف القطاعات والإدارات، بحضور مساعدي المدير العام وعدد من مديري الإدارات.

حيث يأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات السنوية الدورية التي تعقدها الإدارة العليا في البلدية لمناقشة سير العمل، والاطلاع على ما تم إنجازه لمناقشة المواضيع السلبية قبل الإيجابية والتحفيز في العمل لتحقيق كل الأهداف.

وأكد ثابت سالم الطريفي، أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لسلسلة الاجتماعات دورية لمناقشة سير العمل وتناول مواضيع ذات أهمية كبيرة للإمارة والبلدية.