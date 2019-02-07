محمد بن زايد يبحث مع رئيس إريتريا علاقات الصداقة والتعاون المشترك

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي.. أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا الصديقة الذي يزور الدولة.

وبحث سموه والرئيس أسياس أفورقي خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون المشترك إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين.

واستعرض الجانبان فرص التعاون الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بين البلدين والآفاق المستقبلية لتنمية تعاونهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويحقق تطلعاتهما.

كما تناول اللقاء تطورات القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.