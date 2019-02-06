حمدان بن محمد يطلق مرحلة جديدة من "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية"

المصدر: البيان الالكتروني

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مرحلة جديدة ضمن "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية"، وقال سموه عبر تويتر : بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نطلق مرحلة جديدة ضمن "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية"، والهدف أن نتحول كلياً لحكومة بلا أوراق بحلول ديسمبر 2021 عبر تبني النماذج الذكية والرقمية في كل معاملات حكومة دبي.

وأضاف "زرت اليوم مكاتب دبي الذكية ودشنا تجارب جديدة للمتعاملين مع حكومة دبي عبر تطبيق "دبي الآن" والمتمثل بالمركبات والسكن لتحويلها لتجارب رقمية بالكامل ضمن منظومة جديدة ومتكاملة للخدمات الحكومية".

#حمدان_بن_محمد: زرت اليوم مكاتب دبي الذكية ودشنا تجارب جديدة للمتعاملين مع حكومة دبي عبر تطبيق "دبي الآن" والمتمثل بالمركبات والسكن لتحويلها لتجارب رقمية بالكامل ضمن منظومة جديدة ومتكاملة للخدمات الحكومية.@HamdanMohammed#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pqAa9fMB1T — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٦ فبراير ٢٠١٩