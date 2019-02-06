توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وفي صباح الغد الباكر مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

وحركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 38 كم/س. والخليج العربي: متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 14:17 والمد الثاني عند الساعة 03:41 والجزر الأول عند الساعة 08:14 والجزر الثاني عند الساعة 21:09.

وفي بحر عمان : خفيف إلى متوسط الموج .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:58 والمد الثاني عند الساعة 23:48 الجزر الأول عند الساعة 17:16 والجزر الثاني عند الساعة 06:03.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 14 80 40

دبي 23 15 80 45

الشارقة 24 13 85 40

عجمان 25 16 85 45

أم القيوين 24 12 90 40

رأس الخيمة 24 14 90 45

الفجيرة 24 15 85 45

العين 24 10 85 40

ليوا 25 11 85 40

الرويس 23 13 80 45

السلع 21 14 80 45

دلما 22 16 75 45

طنب الكبرى 22 18 75 40

طنب الصغرى 22 18 75 40

أبو موسى 22 18 75 40