«مكتوم الخيرية» تدشّن معرضها الإلكتروني بجامعة زايد في أبوظبي

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

افتتح محمد عبيد بن غنام الأمين العام لهيئة آل مكتوم الخيرية، بحضور الدكتور رياض المهيدب المدير العام لجامعة زايد في أبوظبي، المعرض الإلكتروني للهيئة بجامعة زايد في أبوظبي، بعد عرضه الأول بجامعة زايد في دبي، والذي يعرض الإنجازات التي تقوم بها الهيئة في القارتين الأفريقية والأوروبية.

وتحظى دولة الإمارات بالريادة في استضافة المهرجانات الفنية، وتحتضن مجتمعاً يضمّ مواهب محلية وإقليمية، حيث تُعدّ وجهةً مزهوّة لعشاق العلم والفنون والثقافة، لاسيما في الشرق الأوسط مجسّدة للتعايش السلمي والتسامح، وكان انطلاق هذه التظاهرة الفنية الإلكترونية؛ لعرض منجزات الهيئة ونشاطاتها داخل الدولة والقارتين الأفريقية والأوروبية.

خدمة متخصصة

وقال محمد بن غنام، إن الهيئة بعد تقديمها لهذا الإنجاز الذي قدمته بداية بجامعة زايد في دبي من خلال منصات إلكترونية يتم تقديمه اليوم بجامعة زايد في أبوظبي، حيث شكل خدمة متخصصة للطالبات في رابطة تفاعلية لتبادل الخبرات.

والدعم والتفاعل مع طلاب مدارس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في القارة الأفريقية والتي تبلغ 50 مدرسة ثانوية وكلية جامعية، إضافة إلى كلية آل مكتوم للدراسات العربية والإسلامية في اسكوتلاند، كما يضم المعرض منصة لمركز الشيخة ميثاء لأصحاب الهمم بحتا التابع للهيئة وجميع الفعاليات المحلية بالدولة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل حالياً على استحداث برامج متخصصة بالموهبة، وتشجيع البحث التربوي والعلمي في مجالي التميز والموهبة لطلاب مدارس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حيث تخرج العديد من الأطباء والمهندسين وقادة المجتمع هناك.