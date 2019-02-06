«مرور دبي» تناقش خطة تأمين فعاليات «القمة»

المصدر: دبي - البيان

استعرض العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في دبي، رئيس لجنة تأمين فعاليات القمة العالمية للحكومات، الخطة الأمنية لكل إدارة مشاركة في تأمين الفعاليات.

كما ناقش الاستعدادات الجارية وجاهزية الفرق، وتمت مناقشة الملاحظات والاقتراحات الخاصة بهذه الفعالية لعام 2018، وطرح الحلول لبعض المعوقات والسلبيات والتأكيد على الإيجابيات والعمل بها، مؤكداً أنه يجب أن يكون هناك مسح أمني ونزول ميداني للموقع، كلٌّ حسب اختصاصه.

وقال المزروعي إن القمة العالمية للحكومات 2019 تعد من أهم الفعاليات الرئيسية التي تنظمها إمارة دبي، وتقوم بتأمينها لجنة تأمين الفعاليات، وترجع أهميتها إلى حضور عدد كبير من المسؤولين في الدولة ومن خارج الدولة.

ولذلك يجب على لجنة تأمين الفعاليات أن تبذل قصارى جهودها وإمكاناتها وخبرتها لتأمين هذا الحدث العالمي، وعكس صورة مشرفة عن لجنة تأمين الفعاليات وأعمالها والحرص على تنفيذ المهام بكل دقة ومهنية. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة تأمين فعاليات القمة العالمية للحكومات 2019، الذي عقد في قاعة الاجتماعات بالإدارة العامة، بحضور العميد خبير خليل عبيد البشري، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة.

والعميد راشد خليفة الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة بالوكالة، وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في دبي، وإدارات ومراكز الشرطة في دبي. وفي ختام الاجتماع شكر العميد سيف مهير المزروعي أعضاء اللجنة تقديراً لاهتمامهم وحرصهم على حضور الاجتماع وطرح الملاحظات والاقتراحات، وحثّهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد.