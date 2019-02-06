إطلاق «ممارسات من الإمارات» لبناء قدرات الكوادر القيادية الحكومية

المصدر: دبي - البيان

أطلق «برنامج قيادات حكومة الإمارات» مبادرة «ممارسات من الإمارات»، الهادفة إلى تعزيز وتفعيل أدوات التعلم المستمر التي يوفرها لمنتسبيه وخريجيه، من خلال إطلاعهم على التجارب المتميزة لمؤسسات رائدة على المستوى الوطني.

وتعريفهم بأفضل الممارسات الناجحة التي تطبقها، لدعم مسيرة الابتكار وتطوير الأداء واستشراف المستقبل. وتتكون المبادرة من سلسلة زيارات معرفية سيتم تنظيمها خلال العام الحالي، وستركز على الجهات والقطاعات ذات التجارب المتميزة، بما يسهم في تعزيز خبرات ومهارات المشاركين.

ويمكنهم من المساهمة في تحسين مستويات الأداء والفاعلية في جهاتهم، بما يدعم تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071. وتهدف المبادرة إلى بناء قدرات منتسبي وخريجي البرنامج من خلال إتاحة الفرصة لهم للتعرف إلى أفضل الممارسات في مجالات العمل المختلفة، وتعزيز تبادل الخبرات ومشاركة المعرفة، وفتح أبواب التواصل بين الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الخاصة الرائدة في الدولة، وتنويع آليات التعلّم للمنتسبين والخريجين.

إضافة مهمة

وأكد الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام لقطاع القيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن إطلاق مبادرة «ممارسات من الإمارات» يمثل إضافة مهمة لمجموعة متنوعة من أدوات برنامج قيادات حكومة الإمارات؛ لإعداد كفاءات قيادية حكومية مؤهلة بأعلى المستويات.

وأشار النقبي إلى أن هذه المبادرة الجديدة تتيح لمنتسبي وخريجي البرنامج الاطلاع على التجارب والممارسات التي تتبناها أفضل الجهات على مستوى الدولة، التي نجحت في تقديم نماذج يحتذى بها من خلال توافق إنجازاتها مع التوجهات الحكومية والرؤى الاستراتيجية الوطنية؛ وفي مقدمتها رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071.

جيل مؤثر

وقال عتيق جمعة نصيب نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في دبي - غرفة دبي:

«نحن فخورون بكوننا المحطة الأولى لمبادرة «ممارسات من الإمارات» التي تُعنى بإعداد جيل من القادة المؤثرين الذين يساهمون بدور إيجابي ملموس في استشراف وصناعة مستقبل الدولة، ضمن برنامج قيادات حكومة الإمارات الهادف إلى إعداد كفاءات قيادية واعية ومؤهلة وقادرة على تحويل التحديات إلى فرص وترجمة الرؤى الاستراتيجية إلى واقع ملموس».

تخصصات

تراعي قائمة الجهات التي تشملها مبادرة «ممارسات من الإمارات» التنوّع في التخصصات ومجالات العمل، وتشمل مختلف مناطق الدولة، بحيث يزور عدد من أعضاء برنامج القيادات مؤسسة مختلفة في كل مرة، للتعرف إلى أفضل ممارسات العمل فيها.

وعناصر تميزها؛ سواء على مستوى توفير بيئة العمل المحفزة وتدريب الكوادر وتشجيع الموظفين، أو توظيف التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بالأداء والخدمات، أو ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار لمواصلة الإنجاز والتميّز.