«توام» يُنجز المرحلة الأولى من المشروعات التطويرية للعيادات الخارجية

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

افتتح مستشفى توام صباح أمس المرحلة الأولى من المشروعات التطويرية بمبنى العيادات الخارجية، وذلك بحضور كل من المهندس محمد الزعابي المدير التنفيذي للمنشآت والصيانة بالمقر الرئيسي، وسعيد الكويتي المدير التنفيذي لمستشفى توام بالإنابة.

وشملت هذه التحديثات العديد من المبادرات الحديثة التي تمثلت في إطلاق 5 أجنحة بالكامل، وزيادة السعة الاستيعابية بغرف الاستشارة بنسبة 20%.

وذلك لتوفير الراحة والخصوصية للمريض. كما تمت إعادة تصميم مناطق الانتظار لتصبح أكثر ملاءمة لحاجات المرضى. إضافة إلى استبدال جميع الأجهزة وقطع الأثاث لتصبح غرف الفحوص متعددة الخدمات، إلى جانب توفير راحة وخدمة وسلامة المريض.

وقال سعيد الكويتي، المدير التنفيذي لمستشفى توام: «لقد تم استلام المرحلة الأولى من أصل 3 مراحل لتجديد وزيادة السعة الاستيعابية للعيادات الخارجية في مستشفى توام. ويباشر فريق توام العمل في المرحلة الثانية التي تشمل حوالي 60% من المبنى.

وأوضح المهندس محمد الجابري، مدير إدارة المنشآت بمستشفى توام، أنه بدأت المرحلة التطويرية الثانية للعيادات الخارجية في شهر فبراير الجاري على أن تنجز بحلول شهر يونيو المقبل، وستشمل 6 أجنحة، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والمختبر.