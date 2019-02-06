«طرق دبي» تُطلع وفداً سنغافورياً على مشاريع التنقل الذكي

المصدر: دبي - البيان

استقبل مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وفداً سنغافورياً برئاسة ليم سيم سينغ رئيس مجلس إدارة السلطة الوطنية لملكية الأراضي، تم خلاله بحث تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات بين هيئة الطرق والمواصلات، والسلطة الوطنية لملكية الأراضي.

في مجال التنقل الذكي، والخدمات الذكية، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استطلاع مشاريع الطرق القادمة والبنية التحتية في دبي، وتناول اللقاء استعراض المشاريع المتعلقة بالتنقل الذكي، واستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.

تشغيل تجريبي

وتقوم الهيئة بالتشغيل التجريبي لمركبة ذاتية القيادة تتسع لعشرة ركاب تعمل بالطاقة الكهربائية مع مواصفات سلامة عالية، والتاكسي الجوي ذاتي القيادة قادر على حمل شخصين، ووحدات التنقل ذاتية القيادة، والتشغيل التجريبي لأول مركبة أجرة ذاتية القيادة في المنطقة.

وأطلع الطاير الوفد السنغافوري على تجربة الهيئة في توظيف الذكاء الاصطناعي في مشاريع هيئة الطرق والمواصلات، وأهمها مترو دبي الذي يعد أطول مترو دون سائق في العالم، يتم التحكم بتشغيله آلياً، ومركز التحكم الموحّد للتعامل مع البيانات الضخمة، ونظام المحاكاة والتنبؤ بحركة النقل والحشود وخاصية التعلم الذاتي.

وكذلك ساحة فحص السائقين لاختبارات القيادة، والفحص الفني للمركبات مثل الفحص الفني باستخدام الروبوت، والمسح الذكي للمواقف.

مبادرات

من جانبه، أعرب ليم سيم سينغ، عن إعجابه بمشاريع ومبادرات هيئة الطرق والمواصلات في التحوّل نحو المدينة الذكية، التي جعلت منها محط أنظار الشركات العالمية المتخصصة في التقنيات الذكية. وقال: «نسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وعلاقات التعاون بين هيئة الطرق والمواصلات، والمؤسسات السنغافورية في مجال التنقل الذكي».