راشد بن حميد: تبني مبادئ الحوكمة يرتقي بخدمات المؤسسات

المصدر: عجمان - البيان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن كل مؤسسة تسعى للارتقاء بمستوى خدماتها وتطوير العمل بها عليها أن تتبنى مبادئ الحوكمة وتتبع أساليبها واستراتيجياتها الواضحة لتوزيع المهام على المستوى الأمثل الذي يصب في تجويد وتطوير العمل البنّاء.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع فريق من معهد الحوكمة بحضور عبد الرحمن النعيمي مدير عام الدائرة، والمديرين التنفيذين وعدد من المختصين في مجال الريادة والتميز. وأوضح أن الدائرة لا تنظر إلى المستوى الذي وصلت إليه، بل تتطلع لتحقيق المستوى الأفضل وحصد الريادة في كل المجالات.

لافتاً إلى أن الدائرة عملت خلال الفترة الماضية على قياس نضج الحوكمة المؤسسية فيها معتمدة على مشروع متكامل مرّ بمراحل متعددة تتضمن تقييم الوضع الحالي وعقد مقارنات مرجعية محلية وعالمية وتدريب الكفاءات البشرية وتحديد خارطة الطريق للسنوات المقبلة.

كفاءات

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن الدائرة سعت لرصد فرص التحسين التي تدعم الحوكمة المؤسسية، موضحاً أن الدائرة تثق بكفاءاتها البشرية ولذلك عملت على تأهيل مدققين داخليين لمتابعة العمليات التشغيلية والخدمية والإدارية والارتقاء بالدائرة للمستوى المطلوب.

وذكر أن دائرة البلدية تتبنى أهدافاً طموحة معتمدة على موارد بشرية صاحبة خبرات واسعة ولا ترتضي إلا بالمراكز الأولى فتعمل جاهدة على معرفة التحديات وتحويلها لفرص تحسينية وإجراءات تطويرية في خدماتها، مبيناً أن أهدافنا ترنو لإسعاد المتعاملين، ما أهّل الدائرة لتكون مؤسسة ذكية تصل لكل فرد في المجتمع في أي مكان ووقت.

كما لفت الشيخ راشد بن حميد إلى أن دائرة البلدية والتخطيط تعد في مقدمة الدوائر التي تبنت تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية، من خلال مواءمة نظمها الإدارية مع ممارسات وتطبيقات الحوكمة، وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية.