محمد بن راشد لخريجي كلية زايد الثاني: النصر يبقى مدى الحياة والتفوق للأبد

المصدر: العين ــ وام

شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن «النصر يبقى على مدى الحياة، أما التفوق فيبقى للأبد».

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي رعاه سموه، بتخريج القوات المسلحة دفعة جديدة من مرشحي الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية في مدينة العين.

وكرّم سموه المتفوقين في الدورة، وهنأهم بنجاحهم وتميزهم وتفوقهم، ودعا سموه الخريجين إلى التحلي بالأخلاق والعادات الأصيلة، وأن يتسلحوا بالعلم والمعرفة والإبداع في مواقعهم القيادية في صفوف قواتهم المسلحة، ليكونوا مثالاً رائعاً للشجاعة والتضحية والفداء، من أجل وطنهم الذي لا يعز عليه عزيز، وترابه الذي لا يغلو عليه غالٍ.

وقال سموه: «أنتم ذخر وفخر لوطنكم وقيادتكم وذويكم، نعتز بكم وبشبابنا عموماً أيما اعتزاز، نريد منكم أن تتشبثوا بالقيم الإنسانية النبيلة والمحبة والتسامح، وأن تنبذوا ثقافة الكراهية والتعصب، نريد منكم أن تعززوا مكانة دولتكم وسمعتها كدولة حضارية تؤمن بالسلام والتعايش والعدالة بين جميع».

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