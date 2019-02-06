إطلاق النسخة الثانية لمسابقة «التقاط العلم»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي النسخة الثانية من مسابقة «التقاط العلم - Capture The Flag»، الهادفة إلى تعزيز مهارات وخبرات الأمن الإلكتروني للشباب والأجيال المستقبلية، من خلال تحفيز الفضول العلمي لدى المشاركين من طلبة المدارس والجامعات.

اهتمام

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية مسابقة «التقاط العلم» في جذب اهتمام الأجيال الصاعدة لمجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتشجيع الفضول العلمي لدى المشاركين، وتعزيز الرغبة لديهم للتحوّل إلى التخصصات العلمية، وتحفزهم على التعلّم المستمر، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال تقنية المعلومات.

وقال اللواء المري: «إن إطلاقنا للنسخة الثانية من مسابقة «التقاط العلم» يأتي انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع ضمن أولوياتها الحرص على بناء أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات التكنولوجية الحيوية؛ ليكونوا لبنة أساسية في بناء اقتصاد المعرفة، ويحققوا السبق بجدارة في حقول البحث العلمي ومواكبة متغيرات سوق العمل».

صدارة

وأشار إلى أن الموضوعات والقضايا المتعلقة بالأمن الإلكتروني تحظى بمركز الصدارة في العالم، وذلك بالتزامن مع ازدياد الحاجة إلى خبراء في مجال تقنية المعلومات، لمواكبة المخاطر الإلكترونية، وتلبية الطلب المتزايد على الخبراء في هذا المجال.

وعليه تسعى شرطة دبي من خلال هذه المسابقة إلى تشجيع ومكافأة خبراء الأمن الإلكتروني الحاليين والمستقبليين، فضلاً عن توفير فرصة لتعلّم المهارات الجديدة التي سوف تجعلهم أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل العالمي.

تشجيع

من جانبه، أكد العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن هذا التحدي يجسّد الهدف الثاني من «استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، رعاه الله، والرامي إلى تشجيع الابتكار في مجال الأمن الإلكتروني والمعلوماتي، وضمان بناء فضاء إلكتروني آمن في إمارة دبي.

إنجاز

وقال العميد جمال سالم الجلاف: «أطلقنا النسخة الثانية من مسابقة «التقاط العلم» للأمن الإلكتروني، لنستمر على ما تم إنجازه في النسخة الأولى، التي شهدت مشاركة 30 متسابقاً مقيماً في الدولة، ونحن على ثقة بأن هذه الفعالية التي يشارك فيها المحترفون والهواة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن الحاسوبي، سوف تشحذ عقول المتنافسين، وتعمل على تحفيز أجيال الشباب، وزيادة معارفهم بتكنولوجيا المعلومات وتطوّراتها».

آثار

وأضاف العميد الجلاف: «نحن جميعاً نتصل بطريقة أو بأخرى بالفضاء الإلكتروني، ومخاطره المعروفة وآثاره السلبية التي تؤثر في حياتنا، وتؤثر في مصالحنا كمؤسسات؛ لذلك نحن واثقون أن تنظيم هذه المسابقة جاء في الوقت المناسب لتعزيز الوعي بين جميع شرائح المجتمع، خاصة الشباب، بأهمية تبني المعرفة والحلول من أجل حماية الفضاء الإلكتروني».

هذا، وفي ختام المسابقة ستنظم شرطة دبي حفلاً خاصاً لتكريم الفائزين وتسليمهم الجوائز التي حازوها، والتي تشمل 3 جوائز: الجائزة الأولى بقيمة 20,000 درهم، والجائزة الثانية 10,000 درهم، والجائزة الثالثة بقيمة 5,000 درهم.

مشاركة

يشارك في مسابقة «التقاط العلم»، المحترفون في مجال تقنية المعلومات والهواة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، بهدف تسليط الضوء على مهارات وقدرات المشاركين في التصدي للهجمات والجرائم الإلكترونية، خلال استخدام أحدث تكنولوجيا، وحيث تتيح المسابقة الفرصة لخوض التحديات ضمن أجواء المنافسة.