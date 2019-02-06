شرطة الفجيرة تنال جائزة دولية في «الحوكمة الفعّالة»

المصدر: الفجيرة - البيان

حصلت القيادة العامة لشرطة الفجيرة على شهادة المعيار البريطاني في الحوكمة الفعّالة (BS 13500:2013)، لتصبح بذلك أول جهة شرطية على مستوى العالم تحصل على هذه الشهادة من خلال هيئة لويدز ريجستر كواليتي أشورانس في مجال عمل تطبيق نظام الحوكمة المؤسسية على العمليات وإجراءات العمل والخدمات المالية والأمنية والجنائية والمرورية والمجتمعية في القيادة العامة لشرطة الفجيرة.

ويأتي حصول شرطة الفجيرة على الشهادة تتويجاً لنجاحها في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة الفعّالة ، بالاعتماد على الأنظمة والتشريعات المعمول بها والمواصفات التي وضعها المعهد البريطاني للمعايير(BS 13500).

ركائز

وأشار اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، إلى أن نموذج الحوكمة يرتكز على العدالة، والشفافية، والمساءلة، والمسؤولية.

وأضاف الكعبي أن هذا الإنجاز العالمي ما كان ليتحقق دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.