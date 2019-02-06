بدر بن عبدالمحسن يزور واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء، في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، بواحة الكرامة، الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، أحد أبرز شعراء الجزيرة العربية ورائد الحداثة الشعرية فيها.

وتبادل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية والودية مع الأمير بدر بن عبد المحسن الذي تجوّل في أروقة ومرافق واحة الكرامة، مبدياً إعجابه بالفن المعماري والمعاني والقيم الراسخة التي يقوم عليها هذا الصرح الشامخ. تجدر الإشارة إلى أن الأمير بدر بن عبد المحسن شاعر معروف على الساحتين السعودية والعربية، وله مجهوداته الكبيرة في وضع نصوص أدبية ذات مستوى راقٍ تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي للمملكة العربية السعودية والعالم العربي، وتغنى بكلماته الكثير من عمالقة الطرب العربي الأصيل.