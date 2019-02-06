تعاون بين شرطة رأس الخيمة و«سعود بن صقر لبحوث السياسة العامة»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شهد اللواء علي بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، توقيع القيادة العامة مذكرة تفاهم مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، بحضور العميد عبدالله خميس الحديدي نائب القائد العام.

والعميد يعقوب أبو ليلة مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية، والدكتورة ناتاشا ريدج المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود القاسمي. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك لخدمة أهداف وطنية ومجتمعية وأمنية، وتدعم المشاركة في تعزيز مؤشرات الأجندة الوطنية، وتحقيق السعادة لأفراد المجتمع خاصة فئة نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية.

وتواكب تلك الجهود في تقديم خدمات ذات جودة متميزة تلبي الطموحات، وتحقيق التعاون المشترك وتعزيز الشراكة الاستراتيجية فيما يتعلق بتقديم خدمات أمنية مجتمعية على مستوى عالٍ.