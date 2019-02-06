6 مواقع لبنك الإمارات للطعام بحلول 2020.. وتطبيق ذكي العام الجاري

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي نائب رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، أنه سيتم افتتاح 3 مواقع جديدة لبنك الإمارات للطعام في كل من أبوظبي وعجمان ورأس الخيمة حتى عام 2020، ليصبح العدد الإجمالي 6 مواقع، بما فيها المواقع الثالثة الحالية في دبي لتغطية جميع أنحاء الدولة، مشيراً إلى أنه جارٍ العمل على تطبيق ذكي للبنك سيتم إطلاقه خلال العام الجاري.

جاء ذلك في تصريحات على هامش تدشين الموقع التشغيلي الثالث لبنك الإمارات للطعام أمس في منطقة المحيصنة 2، بحضور أعضاء مجلس أمناء البنك، وعدد من المسؤولين والمديرين، والذي سيمثل فرصة حقيقية للإسهام في تعزيز عمل الخير في الدولة عبر توظيف كافة الجهود والطاقات لإرساء مفاهيم المشاركة والعطاء ببعده الإنساني متعدد الجوانب.

توجيه

وقال داوود الهاجري: «إن حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، وجهت بالوصول إلى المحتاجين، وذلك ضمن إطار مؤسسي مُستدام، يؤكد قيم أبناء الإمارات، ويعزز إرث زايد الخير.

وإننا نسعى اليوم من خلال هذه المؤسسة إلى أن نشرك أكبر قدر من مؤسسات المجتمع ومتطوعيه في منظومة خير وعطاء جديدة تسير على خطى الأجداد المؤسسين، كما نسعى من خلال البنك لترسيخ هذا المظهر في أجيالنا الجديدة عبر إتاحة الفرصة للجميع ليكون جزءاً من نهج خيري وإنساني دائم تعيشه دولة الإمارات للوصول به إلى مستويات جديدة، كما أراد زايد الخير وكما غرس في شعبه».

وأضاف: «وقع بنك الإمارات للطعام حتى اليوم 39 اتفاقية ويتعاون مع 13 جمعية»، لافتاً إلى أنه تم خلال رمضان الماضي توزيع 50 ألف وجبة إفطار، و24 ألف وجبة سحور، وبلغت كمية الأغذية التي وردت للبنك منذ انطلاقه حتى الربع الأخير من 2018 نحو 790 طناً من مختلف المواد الغذائية».

منظومة متكاملة

وأشاد الهاجري بالخطوات التي تم اتخاذها لضمان إنجاح منظومة بنك الإمارات للطعام، وثمّن جهود جميع القائمين على البنك لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كي يكون البنك منظومة إنسانية متكاملة تعزز روح التعاضد والتعاون في المجتمع عبر الاستفادة من فائض الأغذية ضمن إطار مؤسسي مُستدام، بحيث يكون جميع المواطنين والمقيمين جزءاً فاعلاً في هذا النهج الخيري والإنساني، فضلاً عن المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تقليل هدر الطعام.

ميثاق شراكة

ووقع بنك الإمارات للطعام خلال فعاليات التدشين ميثاق شراكة استراتيجي مع منظمة بنك الطعام السوداني.

وذلك بحضور مدير عام بلدية دبي.ووقع الميثاق خالد شريف العوضي المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة بالبلدية ورئيس لجنة تشغيل وتيسير أعمال بنك الإمارات للطعام، ولؤي صلاح حامد مدير المكتب التنفيذي والعلاقات الخارجية في بنك الطعام السوداني، انطلاقاً من حرص الدولة على تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية، والتعاون في مجال حفظ نعمة الطعام من الهدر والإتلاف.

كما وقع خالد شريف العوضي ميثاق شراكة مع كل من شركة ثاني كابيتال، وشركة المراعي.

ووقع خالد شريف أيضاً ميثاق شراكة استراتيجي مع عبداللطيف بن عبدالله الراجحي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للطعام «إطعام» من المملكة العربية السعودية؛ وذلك بهدف تبادل الخبرات.