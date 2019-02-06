جهات حكومية تستعرض ابتكاراتها في «أبوظبي للعلوم»

المصدر: أبوظبي - البيان

يضم مهرجان أبوظبي للعلوم 2019 الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبتنظيم دائرة التعليم والمعرفة، العديد من المبادرات والمشاريع، أهمها مبادرة مبتكر في دورته الخامسة، ويشمل مجموعة من المبادرات الحكومية المبتكرة لعدد من الجهات في إمارة أبوظبي.

ويعدُّ مبتكر 2019 أحد عناصر الجذب الرئيسة في مهرجان أبوظبي للعلوم 2019 ويتيح الفرصة لزوار المهرجان للاطلاع على أبرز الابتكارات والإبداعات التي تخدم المجتمع، حيث يستمر في منطقة «عَ البحر» في كورنيش العاصمة أبوظبي حتى 9 فبراير 2019.

تنسيق

وقال سالم الشامسي رئيس مشروع مهرجان العلوم مدير إدارة المعرفة والبيانات التحليلية للتعليم بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة: «تتولى الدائرة التنسيق مع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، لتقديم مبادرات تعمل على تحفيز الابتكار في جميع المجالات والاحتفاء بالمبتكرين من أفراد ومؤسسات مع توفير منصة لعرض الابتكارات على مختلف أفراد المجتمع. وستساهم هذه المبادرات في صقل مهارات الطلبة وتحفيزهم نحو الإبداع والابتكار».

وأضاف الشامسي: «يتضمن مبتكر 2019 مشاركة أهم الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والتي تستعرض عدة مبادرات ابتكارية، وتقدم مجموعة من الابتكارات والإبداعات المتميزة التي تخدم كافة أفراد المجتمع، وتعمل على تحفيز الابتكار في جميع المجالات».

جولة

وتقدم دائرة الثقافة والسياحة جولة بالتقنية الافتراضية لإمارة أبوظبي وتعرض الروبوت «مُرشد» وأنظمة ذكية أخرى، كما تقدم دائرة القضاء تطبيق «بلغ النيابة» وسيارة «مأموري التنفيذ»، وتعرض دائرة النقل مجموعة من مبادراتها إضافة إلى «طائرة بلا طيار» وبرامج أخرى حول خدماتها.

وتعرض دائرة التخطيط العمراني والبلديات مجموعة من الخدمات التقنية الجديدة والتي تسهل العمليات والمعاملات إضافة إلى روبوت «نشمي» وغيرها من البرامج والأنظمة الذكية.

ويقدم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة 3 أنظمة ذكية، كما تعرض هيئة الأنظمة والخدمات الذكية مشروع «تم» وهو تطبيق يهدف إلى تسهيل العمليات الحكومية للأفراد والمؤسسات الحكومية باستخدام أحدث التقنيات.

وتعرض موانئ أبوظبي الابتكار في مجال النقل البحري إضافة إلى بعض من منتجاتها ومجسماتها، بينما تقدم شرطة أبوظبي سيارة الإسعاف للصغار والأطفال إضافة إلى مجسمات وعروض أخرى، في حين تقدم مؤسسة التنمية الأسرية برنامجها الرئيس تحت عنوان «برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي» إضافة إلى برامج أخرى وورش عمل للأطفال.

ويعرض مركز المتابعة والتحكم أول كتاب حول الذكاء الاصطناعي في العالم، وأنظمة للتعرف على الوجوه من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة تعتمد على الواقع الافتراضي.

ومن جانبها تقدم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي جائزة «رواد المستقبل» للناشئين والشباب، تحت شعار «نحو إعداد جيل مبدع، مبتكر، استثماري، وريادي»، وتعرض شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي مشروع تطوير النفق الاستراتيجي STEP.

ويقدم مرصد الإمارات الفلكي المتحرك مرصداً لرؤية النجوم والكواكب إضافة إلى عرض للصخور والتيليسكوبات/ المناظير، وتعرض جامعة خليفة روبوتاً زراعياً إضافة إلى تقنيات أخرى، في حين تقدم جامعة الإمارات العربية المتحدة تطبيق google innovation hub، إضافة إلى عرض مشاريع طلابية مختلفة، وبدورها تعرض المتحدة للطباعة والنشر آخر المنتجات والمجلات والابتكارات في مجال الطباعة والنشر، وتقدم ناشيونال جيوغرافيك آخر منتجاتها وعروضها.