«مرشد» يتفاعل مع زوار «سياحة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عدداً من الفعاليات والمبادرات التي تستعرض آخر التطبيقات التكنولوجية في الدائرة، احتفاءً بشهر الإمارات للابتكار الذي يقام على مدى شهر فبراير، وتعرض الدائرة خلال الفعاليات مشاريعها التكنولوجية المبتكرة في جناح خاص بمهرجان أبوظبي للعلوم، حيث يتفاعل الروبوت «مرشد» مع الزوّار ويجري تجارب علمية مختلفة أمامهم.

مبادرة

وتقدم إدارة الابتكار والتقنيات الذكية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مبادرة «أبطال المجرة»، التي يتم من خلالها استلام طلبات العملاء، ثم متابعتها وحلها من قبل موظفي الإدارة في أجواء مشابهة لعوالم ألعاب الفيديو، بهدف تعزيز إنتاجية الموظفين، وتحسين رضا العملاء.

محاكاة

ووجهت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي دعوتها إلى الهيئات الحكومية لحضور جلسة معرفية الخميس المقبل للاطلاع على آخر ابتكاراتها، بما فيها تطبيق محاكاة الألعاب الإلكترونية «أبطال المجرة»، وروبوت الدردشة الذي يعمل كموظف افتراضي باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم نظام التراخيص، بالإضافة إلى تجربة «الواقع المعزز» في قصر الحصن الذي يسرد تاريخ أبوظبي وثقافتها الغنية بأسلوب مبتكر وفريد من نوعه.

تدريب

كما تقيم إدارة الابتكار والتقنيات الذكية لموظفي الدائرة ورشة تدريب فني حول تقنية «البلوك تشين» يوميّ الاثنين والثلاثاء القادمين، ويتجول الروبوت «مرشد» بين أفرع مكتبات قطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حيث يحاكي بعض مهام أمناء المكتبات؛ مثل تسجيل الزوّار، وتقديم المعلومات، وقراءة القصص.