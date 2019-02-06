افتتاح مختبر الابتكار في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، مختبر الابتكار للتدريب على استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد، وشهد مدير عام شرطة أبوظبي محاضرة «الابتكار في التكنولوجيا والأمن السيبراني».

، وشارك في ورشة عصف ذهني، تناولت الخدمات الابتكارية التي تقدمها مراكز الشرطة، وذلك ضمن فعاليات نظمتها إدارة الابتكار واستشراف المستقبل في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار 2019.

‎حضر الفعاليات، اللواء حماد أحمد الحمادي، مدير قطاع أمن المجتمع، واللواء سعيد سيف النعيمي، مدير قطاع المالية والخدمات، واللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع شؤون القيادة، مدير قطاع الموارد البشرية بالإنابة، والعميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، وعدد من مديري المديريات والإدارات في شرطة أبوظبي.

‎وأكد العقيد خالد عبد الله الخوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، اهتمام شرطة أبوظبي بتسخير التكنولوجيا لتحسين الخدمات الأمنية.

‎وذكر الرائد الدكتور مصعب الشرياني، مدير إدارة الابتكار واستشراف المستقبل بالإنابة، أن «مختبر الابتكار» يهدف إلى تدريب منتسبي شرطة أبوظبي، وطلبة الجامعات والمدارس، على استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد.

‎وتطرّق الأستاذ الدكتور زيار أنج من جامعة خليفة، في المحاضرة، إلى مفهوم الابتكار في العمل الحكومي والشرطي، وأنواع الابتكارات المختلفة وأهميتها على نطاق العمل الحكومي، وتحدث عن مفهوم الأمن السيبراني .

وركزت الورشة على قنوات الخدمة التي تقدمها مراكز الشرطة، بطرق مبتكرة .