شرطة عجمان تشارك في شهر الابتكار

المصدر: عجمان - البيان

أنهت القيادة العامة لشرطة عجمان استعداداتها كافة للمشاركة بشهر الابتكار، من خلال فريق الابتكار ضمن الجهات الحكومية المحلية المشاركة من 8 حتى 14 فبراير من الشهر الجاري، حيث سيتم تقديم فعاليات متعددة المهام والتخصصات، وذلك من خلال تقديم أحدث الابتكارات العلمية التي تعود بالفائدة على المجتمع بمختلف فئاته.

جهود

وقال العقيد محمد سيبان سويدان مدير مكتب القائد العام ورئيس فريق الابتكار في شرطة عجمان، إن مشاركة فريق الابتكار بشكل فعّال تأتي تعزيزاً للجهود البحثية المتميزة ودعماً لبرامج العمل المبذولة، لصناعة كوادر وطنية تقود مستقبلنا نحو مزيد من التقدم والازدهار والابتكار على أرض الإمارات.

وأضاف أننا نعمل بكل طاقاتنا لتعزيز ثقافة التفوق والإبداع والابتكار، وترسيخ مبادئ ومفهوم المنظومة التعليمية لإعداد بناة المستقبل المبتكرين باعتبار الكادر البشري المتفوق أساس الإبداع والابتكار والطموح والتطور الحضاري والإنساني لدولة وقيادة الإمارات.