«كهرباء دبي»: 98 % إنجاز توسعة «إم» في مجمع محطات جبل علي

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي، أن نسبة الإنجاز في مشروع توسعة المحطة «إم» بجبل علي، والتي تعد أكبر محطة توليد كهرباء وتحلية مياه في الإمارات، وصلت إلى 98%.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة لمشروع توسعة المحطة «إم» للاطلاع على تقدم سير العمل. ورافقه المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع الإنتاج، والمهندس منصور السويدي، نائب الرئيس، المشاريع والهندسة، والدكتور المهندس معن العفيفي نائب الرئيس التدشين، والمهندس مسعود الكمالي مدير المشروع.

أعمال

واطلع الطاير خلال جولته على التقدم المحرز في الأعمال الإنشائية والهندسية والتشغيلية في مشروع التوسعة من ممثلي شركة «سيمنز» الألمانية، حيث تم استكمال أكثر من 19.5 مليون ساعة عمل آمنة دون تسجيل أية إصابات خلال عملية التنفيذ.

وتصل القدرة الإنتاجية الحالية للمحطة «إم» إلى 2,185 ميجاوات من الكهرباء، و140 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، معتمدة أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة وأكثر التقنيات تطوراً في العالم. وشمل مشروع التوسعة إضافة وحدات توليد كهرباء جديدة بقدرة إنتاجية تبلغ 700 ميجاوات، تضاف إلى القدرة الإنتاجية الحالية للمحطة.

كما تضمنت التوسعة إضافة توربينين غازيين ثنائيي الوقود مع غلايتين لاستعادة الحرارة المهدورة، بالإضافة إلى توربين بخاري، بكفاءة استخدام الوقود 90% مما سيرفع كفاءة استخدام الوقود الكلية للمحطة «إم» بعد إنجاز التوسعة من 82.4 % إلى 85.8 %، والتي تعتبر واحدة من أعلى معدلات الكفاءة الحرارية في العالم.

ومع إنجاز مشروع التوسعة سترتفع القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 2,885 ميجاوات. وقد باشرت هيئة كهرباء ومياه دبي الاختبارات التجريبية للتوربينات.