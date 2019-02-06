رئيس جمعية المحامين: قوانين الدولة ترسّخ العدل

قال زايد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: «إن القوانين الإماراتية أسهمت في إنشاء بيئة يسودها العدل والتسامح، وأسهمت أيضاً فيما وصلت إليه الدولة من تطور في مختلف الجوانب وليس فقط على الصعيد العمراني وإنما على صعيد الفكر الإنساني».

تسامح

وأكد الشامسي أن زيارة بابا الفاتيكان قداسة البابا فرنسيس، إلى الإمارات وهي تحتفي بعام التسامح الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحمل في طياتها أسمى معاني القيم الدينية التي تصب في تعزيز التسامح والمحبة، والتآخي ونشر السلام بين مختلف الديانات السماوية.

ورحّب رئيس جمعية المحامين والقانونيين ببابا الفاتيكان على أرض الإمارات التي تجمع في كنفها أكثر من 200 جنسية من مختلف بقاع الأرض يعيشون جنباً إلى جنب في بيئة يسودها التسامح والمساواة منذ إعلان الاتحاد عام 1971.

ولفت الشامسي إلى أن القوانين الإماراتية القائمة على المرونة والمساواة وعدم التفرقة في التطبيق بين مختلف الجنسيات أسهمت في أن تصبح الدولة بيئة جاذبة للراغبين في العمل أو الاستثمار أو الإقامة ومن مختلف الديانات والأعراق. دبي - البيان