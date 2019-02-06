«تنمية المجتمع» بأبوظبي تُعرّف «الهلال الأحمر» باستراتيجيتها

المصدر: أبوظبي - وام

التقى الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، في مقر الدائرة بأبوظبي، الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث جرى التعريف باستراتيجية الدائرة، والدور المحوري الذي تلعبه لتحقيق رؤيتها المتمثلة في «حياة كريمة لكل أفراد المجتمع»، وذلك عبر مختلف المبادرات والبرامج التي ستنفذها بالتعاون مع الشركاء.

وتم خلال اللقاء الذي حضره المهندس حمد الظاهري، مدير برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية، التعريف بمبادرات الدائرة ضمن محور تنمية المجتمع في «غداً 21» والمتمثلة ببرنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، الذي يقدم الدعم للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في الإمارة، إضافة إلى مبادرة «معاً» والتي ستعمل على ترسيخ مفاهيم المشاركة والمساهمة الاجتماعية لدى الأفراد والمؤسسات.

مكانة

وأكد الدكتور مغير الخييلي الدور الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مجالات الأعمال الخيرية والإنسانية والتطوعية، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث أضحت الهيئة نموذجاً عالمياً في العطاء الإنساني. وأشاد الخييلي بالمكانة التي بلغتها الهيئة، من خلال مختلف المشاريع التنموية التي تنفذها في مجالات التنمية المجتمعية وغيرها، والتي تعكس الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة إقليمياً وعالمياً.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حرص الهيئة على دعم استراتيجية الدولة في توفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع، من خلال عدد من المبادرات والبرامج التي تفي باحتياجات الساحة المحلية في الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وغيرها من الاحتياجات الضرورية.