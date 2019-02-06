الاطلاع على تجربة شرطة أبوظبي في رعاية وتأهيل الأحداث

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلعت 3 وفود على تجربة إدارة رعاية الأحداث بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي في رعاية وتأهيل الأحداث، حيث التقى العقيد الدكتور مهندس محمد أحمد البريكي مدير إدارة رعاية الأحداث وفداً من الإدارة العامة للمؤسسة العقابية والإصلاحية الاتحادية في أبوظبي برئاسة المقدم محمد الفيروز، نائب مدير الإدارة، وتعرف الوفد على آلية العمل.

وجهود الإصلاح والتأهيل وتقويم السلوك وتقديم خدمات التعليم النظامي بالمدرسة الداخلية في «رعاية أحداث أبوظبي».وتم استقبال وفد من الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي برئاسة الرائد حمد المري مدير إدارة السجن المركزي، حيث اطلع على آلية العمل، وجهود الإصلاح والتأهيل المقدمة للحدث والأسرة.كما زار وفد من المتطوعين بالهلال الأحمر إدارة رعاية الأحداث.