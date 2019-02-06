بلدية أبوظبي: 17 ألف معاملة عبر المنظومة الذكية خلال يناير الماضي

المصدر: أبوظبي ـــ أحمد سعيد

كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن حصيلة معاملات المنظومة الذكية سمارت هب (SmartHub) خلال شهر يناير الماضي، والتي بلغت 17 ألفاً و988 معاملة.

وأوضحت البلدية أن النصيب الأكبر كان من نصيب خدمات الأراضي والتسجيل العقاري، حيث بلغ عدد المعاملات 12 ألفاً و826 معاملة، تلتها خدمات البيانات المكانية والتي بلغت ألفين و274 معاملة، إضافة إلى 982 معاملة تسجيل، و909 معاملات لخدمات المواد الغذائية، و285 معاملة لخدمات تطوير الطرق والبنية التحتية لطلبات المواطنين، 239 معاملة لخدمات تراخيص المهن، و233 معاملة لخدمات تراخيص البناء للملاك، إلى جانب 58 معاملة لخدمات الاستثمار، و54 معاملة للخدمات المجتمعية و128 خدمة عامة.

حرص وأكدت البلدية حرصها على تحقيق رؤية حكومة أبوظبي من خلال سعيها المستمر نحو تطوير أدائها عبر استثمار أحدث الوسائل التكنولوجية، والإمكانيات الفنية التي تؤهل لتقديم خدمات عصرية تتناسب مع حجم التحديات والطموحات، وبالوقت ذاته تحقق تطلعات المجتمع والمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين.

وأشارت إلى أنها سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في إقبال المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين على استخدام منصة الخدمات الرقمية (سمارت هب)، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لنجاح خطوات التحول الرقمي وتتابع إطلاق الخدمات الرقمية بشكل منهجي ومدروس أثمر عن تحول كبير في فلسفة الأداء وإقبالاً على الاستفادة من سهولة ومرونة الخدمات الرقمية المقدمة عبر المنصة.

وأدى تطبيق الخدمات الذكية إلى تقليل عدد زيارات المتعاملين للبلدية بما يقرب من 600 ألف زيارة سنوياً على جميع أفرع البلديات، لتمكّنهم من الحصول على خدماتهم بسرعة وسهولة بالغة.