إنجاز «تعاونية» أم القيوين أكتوبر 2020

المصدر: دبي - البيان

كشفت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة عن تفاصيل أول مشروع لتعاونية أم القيوين بإدارة تعاونية الاتحاد، والذي يقع في منطقة السلمة 3 في إمارة أم القيوين بجانب سوق الخضار والفواكه مقابل مستشفى الشيخ خليفة، الذي من المتوقع الانتهاء من تنفيذه في أكتوبر 2020.

صرح بذلك خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، مضيفاً: إن إجراءات الاكتتاب للمشروع قد استكملت بتاريخ 22 فبراير 2018، حيث تلا ذلك المباشرة باختيار الاستشاري بعد طرح مناقصة في شهر مايو 2018 شارك فيها 18 مكتباً للاستشارات الهندسية، وبموجبها تم تكليف مكتب فيوتشر آرت للاستشارات الهندسية بأعمال التصميم والإشراف على المشروع البالغ كلفته 40 مليون درهم، موضحاً أن مرحلة المخططات الأولية للمشروع حصلت على موافقة بلدية أم القيوين في شهر يناير 2019.

وأضاف: تم تعديل المحددات التخطيطية للأرض بما يتوافق مع مصلحة المشروع ككل، حيث تم زيادة الارتفاع ليصبح سردابا وأرضي وطابقين أول وثاني بدلاً من سرداب وأرضي وأول بزيادة في المساحة البنائية المستغلة بمقدار 33%، كما تضمنت الموافقة على تغيير الاستخدام من أول تجاري إلى أول وثاني سكني بما يتناسب ومتطلبات المنطقة ولمصلحة المشروع عوائده المتوقعة على المساهمين.

مضيفاً أنه جار حالياً أعمال فحص التربة والفحص الطبوغرافي للموقع وإعداد المخططات النهائية المتوقع استكمالها بتاريخ 28 أبريل 2019، كما أنه من المتوقع طرح المشروع في مناقصة للتنفيذ خلال شهر يوليو المقبل، ومن المتوقع المباشرة بالتنفيذ في أغسطس 2019 لمدة تقدر بـ 14 شهراً شاملة المدة التحضيرية، وتعد هذه المدة الأنسب بالمقارنة مع المشاريع المماثلة.

وأشار الفلاسي إلى أن المشروع يتكون من طابقي سرداب وطابق أرضي وطابقين أول وثاني بمساحة بناء إجمالية تقدر بـ 191,742 قدما مربعا، حيث خصص طابق السرداب وجزء من الطابق الأرضي لمواقف السيارات بعدد يصل إلى 177 موقفاً هذا إضافة إلى 250 موقفاً خارجياً.

كما يحتوي الدور الأرضي على عدد 15 محلاً تجارياً بمساحة 15,904 أقدام مربعة وهايبرماركت بمساحة 35,732، إضافة إلى شقق سكنية موزعة على الطابقين الأول والثاني بعدد 70 شقة سكنية وبمساحة إجمالية مقدارها 8,494 أقدام مربعة.