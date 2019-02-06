الصين تستعرض تجاربها في الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية

المصدر: دبي - البيان

تشارك جمهورية الصين الشعبية بوفد رفيع المستوى، برئاسة معالي وانج زيجانج، المبعوث الخاص للرئيس الصيني وزير العلوم والتقنية، في فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات التي تعقد في الفترة من 10 إلى 12 فبراير الجاري.

ويضم الوفد الصيني عدداً من المسؤولين وصناع القرار والشخصيات من القطاعين الحكومي والخاص، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الصينية للمشاركة في فعاليات القمة التي تمثــــل منصة لصناعة المستقبل، وتطويـــر أفضـــل الممارسات الهادفة إلى تعزيز حياة الإنسان.

وتمثل مشاركة الصين في القمة العالمية للحكومات امتداداً للعلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، التي تجسدت في الزيارة التاريخية لرئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ لدولة الإمارات في يوليو 2018، تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي شهدت توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

وتتميز العلاقة الإماراتية الصينية بأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية، إذ تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في حجم التعاون مع الصين من حيث الاستثمارات في المشاريع، وبلغت مساهمة الاستثمارات الصينية في مشاريع داخل الدولة 1.3 مليار دولار، بينما بلغت قيمة المشاريع التي شاركت الصين في تنفيذها في الإمارات 2.5 مليـــار دولار خلال عام 2017.

وتعد الصين من الـــدول ذات التجارب الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعــي وتطبيقاته الحكومية، مع قيام مجلس الدولة الصيني قبل عامين بوضع خطط طموحة لتصبح الصين الدولة الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، وحسب الخطة ستصل استثمارات البلاد في الذكاء الاصطناعي إلى 150 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.