«دار البر» تنفذ 34 مشروعاً إنسانياً في موريتانيا

المصدر: دبي - البيان

اختتم وفد يمثل جمعية دار البر زيارة عمل إلى موريتانيا، حيث تفقد 34 مشروعاً خيرياً وإنسانياً تنفذها الجمعية، والتقى بثلاث هيئات تنفذ مشاريع الجمعية هناك، وزار سفارة الدولة. وضم الوفد يوسف اليتيم، مدير إدارة المشاريع، وعبد الكريم الحسن، مدير إدارة كفالة الأيتام الأسر.

وقال يوسف اليتيم: إن الزيارة تندرج ضمن الخطة السنوية لإدارة المشاريع، وتهدف لتفقد المشاريع الخيرية المنفذة بالتعاون مع الهيئات الشريكة في موريتانيا، ولقاء طلبة العلم والمعلمين والأيتام المكفولين من قبل الجمعية البالغ عددهم 1700 يتيم.

وحضور عملية توزيع مستحقات الأيتام، والوقوف على احتياجاتهم وأوضاعهم المعيشية، وحثّ أمهاتهم على التحلي بالصبر وحسن التربية لأبنائهن، والاجتماع بأعضاء الهيئات المعنية، لبحث سبل التعاون وآليات التنظيم وتطوير التعاون في المجالات الخيرية مستقبلاً.