شرطة أبوظبي تشارك في اجتماع «الناتو» بشأن أجندة المرأة

المصدر: أبوظبي- البيان

شاركت شرطة أبوظبي ضمن وفد الدولة في الاجتماع الذي رعته اللجنة السياسية التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي «ناتو» حول أجندة المرأة والسلم والأمن، والذي أقيم بمقر الحلف في بروكسل.

وأكدت الرائد الدكتور آمنة البلوشي، مدير مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، حرص دولة الإمارات واهتمامها المتواصل بدعم المرأة، وتمكينها في كافة المجالات العلمية والعملية لتؤدي دورها الرائد في المجتمع.

وقالت: إن الإمارات استطاعت في فترة قصيرة من عمرها أن تكون رائدة في مجال تمكين المرأة بالمنطقة، وتولي مناصب قيادية في القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء، واحتلت المرأة الإماراتية مكانة متميزة ومتقدمة في مسيرة التنمية بالدولة، وأصبحت تلعب دوراً هاماً في كافة المجالات.