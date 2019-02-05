حمدان بن محمد يزور معرض ومؤتمر طب الأسنان

المصدر: وام

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي اليوم معرض ومؤتمر طب الأسنان الذي يستضيفهما مركز دبي التجاري العالمي حتى مساء بعد غد " الخميس " بمشاركة خمسين ألف طبيب أسنان في المؤتمر ونحو أربعة آلاف شركة وجهة متخصصة في تقنيات طب الأسنان شاركت في المعرض الذي افتتح صباح اليوم.

وقد تجول سمو ولي عهد دبي يرافقه معالي حميد بن محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الصحة في دبي وسعادة هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري في مختلف أرجاء المعرض في دورته الثالثة والعشرين.. واستمع سموه إلى شرح حول المشاركات المحلية والإقليمية والدولية في المؤتمر والمعرض قدمه عبد السلام المدني رئيس شركة إندكس المنظمة للحدثين حيث أشار إلى أن الدورة الحالية شهدت زيادة في المشاركة والحضور بنسبة 15% ما يعني زيادة في عدد الجهات المشاركة من خمسين دولة بما فيها الإمارات.

وأضاف المدني في معرض شرحه أن عدد الزوار للمعرض يوميا قد يصل إلى سبعة عشر ألف زائر .

ويعتبر المعرض " إيدك دبي " منصة مثالية لجميع العاملين في قطاع صناعة طب الأسنان وممارسة هذه المهنة للتعرف على أحدث البحوث والحلول المبتكرة والأجهزة الطبية الحديثة والمشاركة في المعلومات من أجل تطوير بنية قطاع طب الأسنان .

وأبدى سمو ولي عهد دبي إعجابه بما شاهده من تقنيات حديثة ومتطورة طرأت على قطاع طب الأسنان .. ورحب سموه بالعارضين والمشاركين في المعرض والمؤتمر .. واعتبر هذين الحدثين المتلازمين والمتزامنين فرصة ذهبية لجميع ذوي الإختصاص من مؤسسات وطنية ومشافي وأطباء أسنان من شباب الوطن للتعرف على آخر الابتكارات والبحوث والدراسات التي تعنى بتطوير هذا القطاع الذي يلامس صحة الإنسان بجميع مراحل العمر .

ودعا سموه أبناء وبنات الوطن العاملين في مهنة طب الأسنان من فنيين ودارسين وأطباء أن يستفيدوا من هذا الحدث ويشاركوا فيه والاحتكاك مع الخبراء والباحثين وأصحاب الابتكارات للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم من أجل صقل مواهبهم وقدراتهم العلمية.