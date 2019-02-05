مباشر.. من الإمارات.. العالم على موعد مع "القداس التاريخي"

المصدر: البيان الإلكتروني

توافد أكثر من 135 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم إلى استاد مدينة زايد الرياضية في ساعات مبكرة من نهار اليوم للمشاركة في «للقداس التاريخي» الذي يحييه قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.

ويمثل القداس البابوي أكبر تجمع في دولة الإمارات حيث تحتضن المنصات الرئيسية لمدينة زايد الرياضية أكثر من 60 ألف شخص والمناطق المجاورة أكثر من 85 ألف شخص، إضافة إلى وجود خطط لاستيعاب كل الحضور في حال زيادة العدد.