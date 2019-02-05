مباشر.. من الإمارات.. العالم على موعد مع "القداس التاريخي"

توافد أكثر من 135 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم إلى استاد مدينة زايد الرياضية في ساعات مبكرة من نهار اليوم للمشاركة في «للقداس التاريخي» الذي يحييه قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.
ويمثل القداس البابوي أكبر تجمع في دولة الإمارات حيث تحتضن المنصات الرئيسية لمدينة زايد الرياضية أكثر من 60 ألف شخص والمناطق المجاورة أكثر من 85 ألف شخص، إضافة إلى وجود خطط لاستيعاب كل الحضور في حال زيادة العدد.
حضور كبير من الجماهير في استاد مدينة زايد الرياضية بـ #أبوظبي استعدادا لبدء القداس الذي يحييه قداسة #البابا_فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية@MuslimElders@Pontifex_ar@uaetolerance @HumanFraternity#البابا_فرنسيس_في_الإمارات#لقاء_الأخوة_الإنسانية#عام_التسامح pic.twitter.com/BYcXCk4eBX— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 5, 2019
ممثلو وسائل الإعلام من مختلف دول العالم أمام بوابة الإعلاميين في مدينة زايد الرياضية لتغطية #القداس البابوي الذي يشارك فيه #البابا_فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.@MuslimElders@Pontifex_ar@HumanFraternity#البابا_فرنسيس_في_الإمارات#لقاء_الأخوة_الإنسانية #عام_التسامح pic.twitter.com/hKp0nOM8gy— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 5, 2019
من #الإمارات .. العالم على موعد مع #القداس_التاريخي في أرض السلام و #التسامح@MuslimElders@Pontifex_ar@uaetolerance @HumanFraternity— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 5, 2019
#PopeFrancisInUAE #HumanFraternityMeeting#البابا_فرنسيس_في_الإمارات#لقاء_الأخوة_الإنسانية#عام_التسامح pic.twitter.com/5QBlEMeU11
توافد المصلين من داخل الدولة وخارجها إلى مدينة زايد الرياضية بدأ منذ ساعات الفجر الأولى استعدادا للقداس البابوي التاريخيhttps://t.co/JBV9jRzdtC@MuslimElders@Pontifex_ar@uaetolerance @HumanFraternity#البابا_فرنسيس_في_الإمارات#لقاء_الأخوة_الإنسانية#عام_التسامح pic.twitter.com/fwAxFJY3RP— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 5, 2019
الأجواء الآن في إستاد مدينة زايد الرياضة واستعدادات قبل انطلاق #القداس_التاريخيhttps://t.co/JBV9jRzdtC@MuslimElders@Pontifex_ar@uaetolerance @HumanFraternity— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 5, 2019
#PopeFrancisInUAE #HumanFraternityMeeting#البابا_فرنسيس_في_الإمارات#لقاء_الأخوة_الإنسانية#عام_التسامح pic.twitter.com/WOjaE0bT7j