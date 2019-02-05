بحث تبادل الخبرات بين شرطتي أبوظبي وبريطانيا

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع وفد من إدارة البعثات ومدارس الشرطة في شرطة أبوظبي على الطرق والوسائل التدريبية المستخدمة بمدارس وكليات الشرطة البريطانية وشروط وآليات الالتحاق بالشرطة البريطانية.

وجرى خلال الزيارة التي قام بها الوفد مناقشة السبل اللازمة لتبادل الخبرات المشتركة في إلحاق المتدربين، وتأهيل الضباط الجدد في الحصول على المعارف والخبرات الجديدة، واتفق الجانبان على تفعيل خطة مشتركة لتبادل الخبرات في مجال تأهيل الضباط وتطوير البرامج الأكاديمية في مجال العلوم الشرطية. وأوضح العميد عثمان حاجي عبدالله الخوري مدير إدارة البعثات بقطاع الموارد البشرية ورئيس الوفد، أنه تم التعرف إلى الإطار النظري المعتمد لدى الشرطة البريطانية، كما تم الاطلاع على الشراكات المعمول بها لدى مدارس وكليات الشرطة البريطانية مع الجامعات البريطانية والقطاع الخاص.