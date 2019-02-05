بحث تطوير عمل «الموارد البشرية» في شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

عقد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، اجتماعاً مع ضباط إدارة الموارد البشرية للتأكد من تطبيق معايير التفتيش السنوي من حيث المهام الإدارية الخاصة بالإدارة.

وذلك ضمن إطار تحقيق إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى ضمان تقديم الخدمات الأمنية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، والوقوف على متطلبات وتحديات العمل وتوجيه التوصيات سعياً لتعزيز الأمن والآمان.

كما اطلع النعيمي على إجراءات سير العمل في كافة الإدارة والأقسام والأفرع، وعن أهم وأبرز الخدمات المقدمة للموظفين من خلال النظام الإلكتروني للموارد البشرية، وتعرف على أبرز التحديات التي قد تعترض سير الأداء الوظيفي والعمل على حلها وفق معايير الجودة والشفافية والكفاءة لضمان تطوير العمل عبر الاطلاع المباشر .

وعن كثب على العمليات الإدارية التي يتم من خلالها دعم الإدارات بالكفاءات الوطنية مدققاً على ارتباطها بالمنهجيات المتعلقة بمجال الموارد البشرية، كما تفقد آليات الاستقطاب ونظام المقابلات والاختبار والتعيين والمعايير المتبعة في اختيار المتقدمين للوظائف الشاغرة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها للإدارة بهدف الاطمئنان على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث، وتعزيزاً لعملية إدارة الموارد والدعم، وذلك تطبيقاً للبرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام السنوي وفق المعايير المعتمدة، وضمن مبادرة تعزيز التفتيش للعمل الشرطي.

وكان في استقباله، العميد عادل عبد الله النعيمي نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة.