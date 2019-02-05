«نداء» وجامعة دبي تبحثان تطوير تقنيات الاتصالات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، عن توقيع مذكرة تفاهمٍ مع جامعة دبي، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي.

وذلك لتنسيق جهود التعاون بين الجانبين في مجال تطوير القدرات البشرية وبرامج التعليم المستمر مدى الحياة .وبموجب مذكرة التفاهم سيبحث الجانبان سبل تطوير تقنيات الاتصالات والمجالات التكنولوجية ذات الصلة.ويهدف هذا التعاون إلى فسح المجال أمام الجانبين للعب دورٍ محوري في تحقيق أهداف «الاستراتيجية الوطنية للابتكار»

. وقال منصور بو عصيبة، المدير التنفيذي لـ«نداء»: «سنساهم من خلال شراكتنا في تعزيز تبادل المعارف وحفز مسيرة الابتكار». وقال الدكتور عيسى محمد البستكي، رئيس جامعة دبي: «تأتي هذه الخطوة في إطار رؤيتنا لعقد شراكات مع مؤسسات رائدة مثل نداء».